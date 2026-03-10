Il grande hockey torna a Milano? House of Doge e Intercom DrLeitner chi c’è dietro al progetto

Il grande hockey su ghiaccio potrebbe tornare a Milano grazie a un nuovo progetto che coinvolge House of Doge e Intercom Dr. Leitner. La questione riguarda la possibile riattivazione di eventi e strutture dedicati a questo sport nella città. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali, ma si parla di un interesse concreto da parte degli organizzatori. La decisione definitiva non è stata comunicata.

Milano, 10 marzo 2026 – Il grande hockey su ghiaccio tornerà a Milano? I risultati, in termine di pubblico, del torneo olimpico vinto dagli Stati Uniti rappresentano benzina nel motore delle speranze di chi – in primis i supporter dell'HC Milano (la Saima, per intenderci) – non ha rinunciato all'idea di tornare al palazzetto. E adesso, a quanto pare, esisterebbe anche un progetto concreto per riavere una squadra milanese. Le voci hanno iniziato a rincorrersi da qualche tempo. Poi, dopo i Giochi (e dopo la manifestazione dei tifosi rossoblù, accorsi a migliaia per esporre i loro simboli e cantare in occasione delle final four del campionato italiano), hanno preso sempre più consistenza.