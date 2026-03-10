Il Tribunale di Massa ha deciso di sospendere la vendita di un immobile da parte di banca Mps, coinvolgendo un’anziana che non aveva pagato il mutuo. La casa, infatti, non poteva essere venduta secondo le disposizioni del giudice, interrompendo temporaneamente le procedure di esecuzione forzata. La decisione riguarda un procedimento legale in corso tra la banca e la proprietaria dell’immobile.

Il Tribunale di Massa ha sospeso la vendita di un immobile da parte di banca Mps dopo averlo escusso da ipoteca grazie a una opposizione degli avvocati Claudio Defilippi di Milano e Gianna Sammicheli di Firenze, nell’interesse di una loro assistita, una donna con più di 80 anni e con gravi problemi fisici e di salute. L’anziana, dopo alcuni gravi lutti familiari, è entrata in difficoltà economiche nel pagamento del mutuo per la stessa casa. I legali riferiscono che nella procedura esecutiva immobiliare – seguita al mancato pagamento del mutuo – risulta già essere avvenuta la vendita del bene ma il Tribunale ora ha accolto per gravi motivi la richiesta di sospensione (ex art 624 bis cpc) di procedura, vendita e atti conseguenti tra cui lo sloggio, l’allontanamento dell’anziana dal possesso della casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il giudice ’stoppa’ la banca. Anziana non paga il mutuo ma la casa non si poteva vendere

