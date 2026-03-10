Il giudice sportivo grazia i granata Capomaggio e Golemic | un turno di stop

Il giudice sportivo ha deciso di concedere l'attenuante ai giocatori del Torino Capomaggio e Golemic, che non subiranno sanzioni più severe. Entrambi sono stati fermati per un turno di stop, ma non ci saranno ulteriori conseguenze o penalizzazioni per le loro azioni in campo. La decisione riguarda esclusivamente le rispettive sanzioni sportive, senza altri provvedimenti o contestazioni.

E' stato squalificato anche il difensore Anastasio, insieme al match analyst Antonini. Entrano in diffida Achik e Quirini Il giudice sportivo ha concesso l'attenuante ai granata Capomaggio e Golemic: “Non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli a carico dell’avversario”. Per questo motivo, i calciatori della Salernitana sono stati squalificati per una giornata anziché per più turni, nonostante abbiano rimediato in partita il rosso diretto. Il centrocampista argentino e lo stopper serbo non saranno gli unici assenti a Crotone. A loro si aggiunge Anastasio, che era diffidato ed è stato ammonito contro il Latina. La lista degli indisponibili si allunga fino a bordo campo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

