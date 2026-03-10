Il gas rappresenta una componente chiave dell’approvvigionamento energetico in Italia, considerato un elemento fondamentale per il sistema nazionale. L’Italia viene spesso descritta come un paese che si distingue per la sua dipendenza da questa risorsa, che alimenta industrie, riscalda abitazioni e sostiene la rete elettrica. La questione energetica coinvolge diversi attori e infrastrutture, evidenziando l’importanza strategica di questa risorsa per il paese.

Quando si parla di sicurezza energetica in Europa, l’Italia viene spesso presentata come un paese virtuoso. Negli ultimi anni ha diversificato le forniture di gas, ha ridotto drasticamente la dipendenza dalla Russia e ha costruito nuovi rigassificatori. Tutto vero. Ma c’è un dato meno celebrato che racconta una realtà più scomoda: tra le principali economie avanzate, l’Italia è il paese più dipendente dal gas importato. Secondo i dati dell’Energy Institute e di Our World in Data, circa il 35 per cento dell’energia primaria italiana deriva dal gas. E’ una quota più alta rispetto a quella del Regno Unito (32 per cento), molto più elevata di quella della Germania (25 per cento) e quasi tripla rispetto a quella della Francia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il gas è il tallone energetico dell'Italia

