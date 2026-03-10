Il Galatasaray è in vantaggio contro il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League

Il Galatasaray è in vantaggio contro il Liverpool negli ottavi di finale di Champions League. La partita si sta giocando a Istanbul, dove i turchi hanno segnato il primo gol e si trovano in vantaggio rispetto agli inglesi. La sfida tra le due squadre sta proseguendo in questa fase della competizione europea.

2026-03-10 21:03:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: I giganti turchi del Galatasaray hanno messo il Liverpool in vantaggio nello scontro degli ottavi di finale di Champions League a Istanbul. I Reds stanno cercando di rimediare alla loro incoerente forma in Premier League aggiungendo un altro trofeo europeo alla loro collezione, ma sono rimasti indietro all'andata. Il gol del Galatasaray è arrivato dopo soli sette minuti, con la rete di Mario Lemina. Il centrocampista difensivo era a portata di mano per dirigere la palla a casa dopo che un corner dei padroni di casa è stato intercettato da Victor Osimhen.