Un nuovo studio rivela che neuroni Tac1+ nel cervello giocano un ruolo chiave nel bloccare l’impulso a mangiare in eccesso. Questi neuroni, finora poco noti, sembrano intervenire quando si tenta di evitare un’abbuffata, segnalando un meccanismo biologico che regola la fame. La scoperta apre nuove strade per comprendere come il cervello controlla il desiderio di cibo.

Un meccanismo biologico nascosto nel cervello sta emergendo come il vero colpevole dietro le abbuffate alimentari. Ricercatori della Northeast Normal University hanno identificato un circuito specifico nell’ipotalamo laterale che, se bloccato, scatena l’assunzione compulsiva di cibo. Questa scoperta, pubblicata su PNAS, indica che l’inibizione di certi neuroni è la chiave per capire perché si mangia troppo. Lo studio, guidato da Xin-Yue Lv, Qian-Qian Yang e Yue Wang, ha dimostrato che i neuroni Tac1+ svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione della fame e della sazietà. Quando queste cellule smettono di funzionare correttamente, il controllo sull’alimentazione crolla, portando a comportamenti di binge eating negli animali di laboratorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il freno biologico: neuroni Tac1+ bloccano l’abbuffata

