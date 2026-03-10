Il Festival della Felicità a Desio Mille pratiche per vivere meglio

A Desio si svolge il Festival della Felicità, una manifestazione che dura una settimana e propone oltre mille pratiche per migliorare il benessere personale. Durante l’evento si tengono laboratori, sessioni di meditazione e yoga, attività di danza e mindfulness, oltre a spettacoli e incontri con scienziati, filosofi, psicoterapeuti, un Lama tibetano e altri esperti di spiritualità. Sono previsti anche esperienze immersive per i partecipanti.

Una settimana di laboratori, pratiche di meditazione, sessioni di yoga, attività di danza e mindfulness, esperienze immersive, spettacoli, incontri con scienziati, filosofi, psicoterapeuti, un Lama tibetano ed esperti di spiritualità. Approcci diversi per provare a raccontare, esplorare e vivere la felicità, in modo contemporaneo e multidisciplinare, unendo riflessione e pratica, leggerezza e profondità. Arriva a Villa Tittoni, su iniziativa del Comune, il Festival della Felicità. Appuntamento da sabato fino a venerdì 20 nella Sala Hub e allo Spazio Stendhal della storica villa di via Lampugnani. L'idea è quella di indicare strade per promuovere il benessere individuale e collettivo, per migliorare la qualità della vita, partendo da questo spazio di riflessione e condivisione aperto a tutti.