Il Domani stronca il discorso della Roccella sull’8 marzo | Ha rimosso le donne comuniste Ma prende un abbaglio

Il giornale “Il Domani” critica il discorso della ministra Roccella sull’8 marzo, sostenendo che abbia rimosso le donne comuniste. Tuttavia, questa interpretazione è contestata e considerata sbagliata. La ministra ha pronunciato un discorso al Quirinale in occasione della festa delle donne e dell’80esimo anniversario della Costituzione e del voto alle donne, ma le reazioni si sono concentrate su una lettura parziale del suo intervento.

Peccato che un bellissimo discorso del ministro Eugenia Roccella in occasione della festa delle donne l'otto marzo al Quirinale, che ha coinciso anche con l'80esimo anniversario della Costituzione e del voto alle donne, sia diventato oggetto di una polemica sterile da parte del Domani. Mentre il ministro ha fatto una ricostruzione storico-filologica del movimento di liberazione delle donne partendo dalla fine dell'800 con il movimento delle suffragiste, il quotidiano in un articolo di Daniela Preziosi si è concentrato su un passaggio del discorso, che a suo avviso contiene la "rimozione" delle donne comuniste.