La libreria Hoepli di Milano, fondata da uno svizzero arrivato da Zurigo, sta attraversando un momento di crisi che potrebbe portare alla sua chiusura. Dopo oltre centocinquanta anni di attività, l’azienda ha annunciato la messa in liquidazione, suscitando proteste tra i dipendenti. La decisione arriva in un contesto di difficoltà economiche e cambiamenti nel settore librario.

Milano, 10 marzo 2026 – Un pezzo, e che pezzo, di storia della cultura milanese su cui suona il "De profundis” e su cui stanno già scorrendo i titoli di coda fra proteste dei dipendenti e la scelta della messa in liquidazione. La libreria Hoepli, che Milano sta ormai rischiando di perdere per sempre, ha rappresentato per generazioni di milanesi – e non solo loro naturalmente – un punto di riferimento insostituibile. Un’altra biblioteca, detto in altre parole, che si è aggiunta naturalmente a quelle già presenti sul territorio cittadino. Un luogo dove perdersi, alla ricerca dell’ultimo romanzo o del testo raro che, già si sapeva quando si partiva da casa, sarebbe stato quasi impossibile non trovare qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il De profundis della libreria Hoepli, per un secolo e mezzo pilastro della cultura milanese nata dall’intuizione di uno svizzero arrivato da Zurigo

Articoli correlati

Hoepli in bilico: 89 dipendenti e il futuro della libreriaIl futuro della storica libreria Hoepli di Milano è in bilico mentre il Consiglio di Amministrazione si prepara a decidere sulla possibile...

ARRIVA IN LIBRERIA IL NUOVO GIALLO MILANESE DI FABRIZIO CARCANO: "IL VOLTO DELLA MEDUSA" EDITO DA MURSIAArriva oggi in libreria il giallo milanese ‘Il volto della Medusa’, edito da Mursia Editore, 19esimo romanzo firmato da Fabrizio Carcano, milanese...

Una raccolta di contenuti su Il De profundis della libreria Hoepli...

Hoepli, storica libreria e casa editrice milanese, è in liquidazione. Nasceva 156 anni faSolo ieri l’augurio del sindaco di Milano, Beppe Sala per trovare una soluzione in grado di salvare un patrimonio della città. Oggi la decisione su proposta del Cda di Hoepli di procedere con la ... tg24.sky.it

Hoepli chiude dopo 156 anni: decisa la liquidazioneLa maggioranza della famiglia a votato per lo scioglimento dell'editrice. Preserveremo i diritti di lavoratori e creditori, ma i 90 dipendenti ora rischiano ... ilfattoquotidiano.it