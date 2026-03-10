Il cyberbullismo rappresenta una forma di aggressione che si svolge attraverso i social e le piattaforme online. Le vittime sono spesso persone considerate più deboli, e le azioni possono includere insulti, minacce o esclusioni digitali. Questo fenomeno si manifesta in modo continuo e può avere conseguenze serie sulle persone coinvolte. La diffusione dei social ha aumentato la portata di questi comportamenti.

Il bullismo è un comportamento aggressivo verso vittime ritenute deboli, si manifesta con azioni fisiche, verbali o relazionali, ha lo scopo di creare danni e disagi. Le motivazioni sono complesse e possono essere sia psicologiche che sociali, i nostri insegnanti ci hanno spiegato come difenderci da questo fenomeno: chiedendo aiuto agli adulti; non rispondendo alle provocazioni; non lasciando mai sole le vittime ed aiutandole. Spesso il bullo è una persona fragile, sola, non empatica e molto aggressiva. A scuola ragazzi che sono visti come ‘diversi’ vengono presi di mira più facilmente. Non è mai semplice ma bisogna avere la forza di segnalare a un genitore, un educatore, un insegnante che non deve restare in silenzio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cyberbullismo e la risonanza dei social

Articoli correlati

Cyberbullismo, la polizia insegna agli studenti come difendersi sui socialGli agenti hanno incontrato 165 studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Pordenone Centro”, La Polizia di Stato ha...

Cyberbullismo e adescamento online: a Erba e Mariano Comense la carovana educativa di una vita da socialLa polizia di Stato di Como ha sostenuto la XIII edizione di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante sulla legalità e sull’educazione...

Giornata contro Bullismo e Cyberbullismo #canzoniperbambini

Una selezione di notizie su Il cyberbullismo e la risonanza dei...

Cyberbullismo, insegnanti, genitori e sanitari a 'scuola 2.0' per batterloRoma, 6 feb. (Adnkronos Salute) - Contrastare il cyberbullismo, con la formazione a distanza di oltre 5mila tra operatori sanitari, insegnanti e genitori e tra i banchi di scuola con esperienze ... lagazzettadelmezzogiorno.it

La giornata per combattere il cyberbullismoOggi si celebra la Giornata del Rispetto, un’occasione per promuovere la lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e, in generale, le discriminazioni che avvengono dentro e fuori la Rete. Il bullismo ... ilgiorno.it