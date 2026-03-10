Il cortocircuito del Serale di Amici 25 | regolamento stravolto per non aver avuto il coraggio di eliminare Opi
Durante il Serale di Amici 25, 17 dei 18 concorrenti ancora in gara sono stati ammessi, in netto contrasto con le regole stabilite, a causa di una modifica nel regolamento. La decisione sembra essere strettamente collegata alla presenza di Opi e alle azioni della giudice e insegnante Anna Pettinelli. La situazione ha suscitato discussioni tra i partecipanti e i presenti.
