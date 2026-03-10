Il Corso per Battitori di tamburo medievale arriva a Manfredonia

A Manfredonia partirà il primo corso dedicato al tamburo medievale organizzato dalla Pro Loco di Manfredonia. L'iniziativa è rivolta a chi desidera imparare le tecniche di questo strumento tradizionale e si svolgerà nelle prossime settimane. La proposta si rivolge a principianti e appassionati, offrendo un'introduzione pratica e teorica al mondo del tamburo medievale.

MANFREDONIA - Arriva il primo corso per per Tamburo Medievale della Battitori Sipontum, promosso da la Pro Loco di Manfredonia. Parte il progetto culturale "Battitori Sipontum", con l'obiettivo di recuperare e valorizzare i suoni e le tradizioni musicali del Medioevo, quando il tamburo rappresentava uno strumento fondamentale di comunicazione nella vita cittadina. Informa la Pro Loco di Manfredonia che nell'ambito di questo progetto viene avviato un corso di tamburo medievale, aperto a bambini, ragazzi e adulti, finalizzato all'apprendimento delle tecniche base dello strumento e alla conoscenza dei ritmi storici legati alla tradizione medievale.