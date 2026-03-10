Il concorso per trovare il sosia di Kennedy Jr immobilizza New York | il vincitore è sorprendente
A New York, un concorso per trovare il sosia di Kennedy Jr ha attirato numerosi partecipanti e ha reso il parco più famoso della città il centro di attenzione. Dopo una lunga selezione, è stato annunciato il vincitore, suscitando sorpresa tra i presenti. L’evento ha coinvolto molte persone e ha portato alla ribalta questa iniziativa insolita.
A New York un concorso insolito ha trasformato uno dei parchi più celebri della città in una scena degna degli anni Novanta. Centinaia di persone si sono radunate a Washington Square Park per assistere al primo concorso dedicato ai sosia di John F. Kennedy Jr., figura ancora oggi iconica nella cultura americana. Tra cappellini portati all’indietro, occhiali da sole e outfit sportivi, i partecipanti hanno cercato di imitare l’eleganza rilassata che rese famoso il figlio dell’ex presidente John F. Kennedy. L’evento, nato sui social, ha attirato una folla curiosa e soprattutto moltissime spettatrici entusiaste, trasformando per qualche ora il parco in un piccolo spettacolo pop. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Un gruppetto di persone si è presentato a New York per partecipare a un concorso di sosia di JFK Jr.
