Il comune preso di mira dai truffatori e il sindaco chiede aiuto ai ragazzi

Il comune di Concorezzo è stato recentemente oggetto di truffe e il sindaco Mauro Capitanio ha rivolto un appello ai giovani, chiedendo loro di aiutare a diffondere l’allarme. Attraverso i social, il primo cittadino ha invitato figli, nipoti e vicini di casa a prestare attenzione e a segnalare eventuali attività sospette. La richiesta mira a coinvolgere direttamente la comunità nella tutela del territorio.

Malgrado i numerosi incontri organizzati coi carabinieri e le costanti segnalazioni c'è chi, ancora, cade nella trappola dei truffatori. Il sindaco chiede quindi l'aiuto dei più giovani Concorezzo presa di mira dai truffatori e il sindaco Mauro Capitanio chiede aiuto ai ragazzi. "Lancio un appello ai figli, ai nipoti e ai vicini di casa - scrive il primo cittadino sui social -. Le truffe di finti tecnici del gas, finte forze dell'ordine e finti avvocati continuano anche a Concorezzo. Aiutateci a spiegare agli anziani che conoscete che non devono mai aprire agli sconosciuti e nel dubbio devono chiamare sempre il 112 o un parente che sentono spesso".