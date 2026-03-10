Il centrosinistra perde ma per Avs cresce il consenso | Segnale di attenzione ai temi sociali e ambientali

Il centrosinistra ha subito una sconfitta alle recenti elezioni, mentre Alleanza Verdi e Sinistra Italiana registrano un aumento di consensi. Nonostante la delusione per il risultato complessivo, il partito evidenzia come i voti ottenuti rappresentino un dato positivo, e sottolineano l’attenzione crescente su temi sociali e ambientali. La crescita dei consensi di AVS si accompagna a un segnale di interesse da parte dell’elettorato.

La sconfitta è innegabile, ma per Alleanza Verdi e Sinistra Italiana al di là della delusione c’è il risultato personale che alle urne ha fatto registrare il segno “più” e questo, per il partito, è comunque un dato positivo. Lo sottolineano il segretario regionale di Sinista Italiana Daniele Licheri e Alessio Monaco, co-portavoce regionale di Europa Verde-Avs e capogruppo Avs al consiglio regionale, il giorno dopo la riconferma del sindaco di centrodestra Carlo Masci alle elezioni amministrative parziali di Pescara. “Purtroppo, gli sforzi non sono bastati a cambiare la rotta di governo nella città, ma dalle urne emerge anche un segnale di partecipazione, segnalato dalla buona affluenza, nonostante al voto fosse stata chiamata soltanto una parte di città. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Articoli correlati

Italia cresce: Pil +1,3% a febbraio, ma attenzione ai consumiLa ripresa economica italiana: i numeri che contano La ripresa economica italiana procede a passo lento ma costante, con segnali positivi che...

Centrosinistra, Avs dice no a Cateno De Luca e ai cuffarianiIl tavolo del campo progressista che martedì sera si è riunito in vista delle prossime scadenze elettorali, ha rappresentato per Alleanza Verdi...

Una raccolta di contenuti su Il centrosinistra perde ma per Avs...

Temi più discussi: Provinciali Frosinone: vola FdI, gli altri partiti in frenata. Pd, ciclone Salera e veleni. Il balzo di Vacana; Martella tiene aperte le porte a Gasparinetti. Il senatore dem: Spero si possa ancora proseguire il cammino insieme; Parco Matusa, ok al progetto definitivo L'opera sarà realizzata per lotti: stanziati per ora 460mila euro; Pontecorvo, professoressa aggredita durante la gita a Bologna: denunciato un somalo. Sarà espulso.

Il centrosinistra perde, ma per Avs cresce il consenso: Segnale di attenzione ai temi sociali e ambientaliLicheri e Monaco non nascondono la delusione per la sconfitta alle elezioni parziali dell'8 e del 9 marzo. Da parte loro il grazie a Costantini, ma soprattutto un positivo risultato per il partito che ... ilpescara.it

Pd e M5S guadagnano punti: la coalizione di governo trema? Cosa dicono i sondaggi politici di oggiCentrosinistra in ripresa, centrodestra rallenta: il sondaggio SWG di marzo 2026 svela numeri e scenari elettorali. tag24.it

Il 10 marzo 1876, a Boston, un segnale elettrico variabile ha attraversato un filo di rame, trasformando per la prima volta delle onde sonore in impulsi elettrici capaci di viaggiare nello spazio: Alexander Graham Bell pronunciò una frase diventata leggenda: "W - facebook.com facebook

Graverini garante e l'ok all'accordo, Comanducci: "Un segnale di coerenza alla città" x.com