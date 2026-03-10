Una nuova serie intitolata “Gina Lollobrigida: diva contesa” racconta i retroscena inediti sulla disputa legale riguardante il patrimonio dell’attrice. Il patrimonio, stimato in parte, risulta essere sparito, e ora sono in corso procedimenti legali per fare chiarezza. La vicenda coinvolge diversi soggetti e si concentra sulla gestione e la destinazione dei beni dell’attrice.

La nuova serie dal 3 aprile su Hbo Max si concentra sulla battaglia legale dopo la morte della diva: l'ipotesi su dove sia finito il patrimonio milionario “Gina Lollobrigida: diva contesa” è il titolo di una nuova serie sulla leggendaria attrice scomparsa nel 2023 che più che raccontarne la vita e la straordinaria carriera si concentra sull’aspra battaglia legale che si è scatenata alla sua morte attorno al suo patrimonio milionario che è di fatto sparito. A contendersi l'eredità economica, artistica e morale sono il figlio Milko Skofic, il sedicente marito Francisco Javier Rigau e il manager Andrea Piazzolla, mentre gli ultimi anni della vita della diva si trasformano in un vortice di accuse, tradimenti e sospetti di manipolazione. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - Il caso Gina Lollobrigida e il patrimonio conteso che è sparito: i retroscena inediti

Articoli correlati

Gina Lollobrigida, l’eredità della diva diventa una docu-serie: il caso che ha diviso una famiglia arriva su HBO MaxUna diva che ha attraversato il cinema internazionale, un patrimonio milionario e una battaglia giudiziaria che negli ultimi anni ha trasformato la...

Marco Lollobrigida è figlio di Gina Lollobrigida? Chi è il nuovo direttore di Rai Sport?La nomina di Marco Lollobrigida a nuovo direttore di Rai Sport ha catturato subito l’attenzione dei media, non solo per il ruolo strategico alla...

Tutto quello che riguarda Gina Lollobrigida

Temi più discussi: Gina Lollobrigida, quando esce su HBO Max la docu-serie sull'attrice italiana: tutto quello che c'è da sapere; Che fine hanno fatto i soldi di Gina Lollobrigida? Su HBO Max arriva la sua storia; Gina Lollobrigida: Diva Contesa, il trailer della docuserie sulla battaglia legale per l'eredità dell'attrice; Gina Lollobrigida, l’eredità della diva diventa una docu-serie: il caso che ha diviso una famiglia arriva su HBO Max.

Gina Lollobrigida, l’eredità della diva diventa una docu-serie: il caso che ha diviso una famiglia arriva su HBO MaxUna diva che ha attraversato il cinema internazionale, un patrimonio milionario e una battaglia giudiziaria che negli ultimi anni ha trasformato la sua ... panorama.it

Gina Lollobrigida diva contesa arriva su Hbo max la docuserieArriva Gina lollobrigida: diva contesa, il resoconto della battaglia per l'eredità di un'icona del cinema e di un intenso melodramma familiare, in 3 episodi disponibili integralmente in Binge. (ANSA ... ansa.it

Gina Lollobrigida, Gloria Guida, Sophia Loren, Laura Antonelli, Edwige Fenech Icone di un’epoca in cui la bellezza era naturale e autentica, molto prima dell’arrivo della medicina estetica. Volti e fascino che hanno fatto sognare intere generazioni e che anc - facebook.com facebook