Il Casentino nell' era dell' AI | come essere trovati scelti e raccontati dai nuovi viaggiatori

Il Casentino si prepara a un evento dedicato all’innovazione nel settore turistico, con le Officine Capodarno che confermano il loro ruolo di centro di riferimento nel territorio. Il 19 marzo, dalle 14 alle 17, a Stia, sarà presente Mirko Lalli, imprenditore e esperto di travel tech, che terrà un incontro intitolato: “Il Casentino nell'era dell'AI: come”.

In un momento in cui l'Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando ogni settore, il turismo si trova davanti a una sfida senza precedenti. Il modo in cui il mondo scopre il Casentino sta cambiando per sempre. Non si tratta più di scalare le classifiche di Google, ma di apparire nelle risposte che l'Intelligenza Artificiale fornisce ai viaggiatori di tutto il mondo. Per affrontare questa rivoluzione, il territorio ospita un evento strategico di rilevanza nazionale con Mirko Lalli, fondatore di The Data Appeal Company uno tra i massimi esperti internazionali di innovazione turistica e analisi dei dati.