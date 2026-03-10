Il nuovo nunzio negli Stati Uniti, mons. Gabriele Caccia, è stato nominato sabato scorso e si appresta a iniziare il suo incarico. Il cardinale di Chicago ha criticato pubblicamente l’ex presidente, mentre negli Stati Uniti si aspetta un intervento ufficiale del Papa. Caccia, esperto diplomatico, dovrà affrontare una fase di grande importanza per le relazioni tra la Chiesa e il governo americano.

Mons. Cupich guida la battaglia della Chiesa contro il presidente. In patria però, l'eco è scarsa Leone XVI, che ha mostrato di non condividere affatto i raid, si mantiene in ogni caso in una posizione diplomaticamente prudente: il segretario di stato ha parlato, denunciando il male insito “nelle guerre preventive”, ma il Pontefice non entra nella mischia. Con il risultato che, nel dibattito generale americano, la voce del cardinale resta l’opinione di uno e poco altro. Roma. Avrà molto da fare il nuovo nunzio negli Stati Uniti nominato sabato scorso. Mons. Gabriele Caccia, diplomatico tra i più esperti, vivrà sulla propria pelle una fase che si presume incandescente nei rapporti fra la Santa Sede e Washington. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il cardinale di Chicago attacca Trump, ma in America aspettano che parli il Papa

