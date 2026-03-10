Il Caravaggio torna a casa | l’Italia acquista il Maffeo Barberini

Il governo italiano ha acquisito il Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, uno dei tre dipinti attribuiti a Caravaggio, per 30 milioni di euro. L’opera, che rappresenta una figura religiosa, rimarrà nel paese e sarà parte di un patrimonio pubblico. La decisione è stata presa questa mattina, con l’obiettivo di preservare e valorizzare il patrimonio artistico nazionale.

Per mesi è stato uno dei protagonisti assoluti della mostra Caravaggio 2025, attirando file interminabili di visitatori a Palazzo Barberini. Quasi mezzo milione di persone si sono messe in coda per ammirarlo. Ora quel dipinto straordinario resta definitivamente in Italia: lo Stato lo ha acquistato per 30 milioni di euro. Si tratta del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini, uno dei rarissimi ritratti realizzati da Michelangelo Merisi detto Caravaggio. Tra le circa 65 opere attribuite con certezza al maestro, i ritratti sono infatti una vera rarità: quelli riconosciuti con sicurezza sono appena tre in tutto il mondo.