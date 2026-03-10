Il cane Bruin conquista il Crufts 2026 | chi è il Clumber Spaniel dallo sguardo un po’ così

Si chiama Bruin, all'anagrafe Sh Ch Vanitonia Soloist, ed è un Clumber Spaniel di quattro anni: è sttao lui il protagonista assoluto del Crufts 2026, la più prestigiosa esposizione canina del Regno Unito. Guidato dal suo proprietario Lee Cox, Bruin ha conquistato il pubblico dell'arena gremita di Birmingham con il suo portamento elegante, il suo temperamento impeccabile ma, soprattutto, il suo "sguardo un po' così". Per la razza Clumber Spaniel si tratta di un successo storico: l'ultima vittoria al Crufts risaliva infatti al 1991, dato che rende questo trionfo ancora più significativo. Insieme al celebre show di New York, il Westminster Kennel Club Dog Show, questo evento rappresenta uno degli appuntamenti più importanti al mondo per gli appassionati di cinofilia.