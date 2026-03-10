Un camionista ha tentato di offrire 100 euro ai carabinieri per evitare una multa, ma è stato respinto e denunciato per istigazione alla corruzione. L’episodio è avvenuto durante un controllo, quando il conducente ha cercato di convincere i militari con una somma di denaro. I carabinieri hanno agito di conseguenza, presentando denuncia contro il camionista.

Ha provato ad allungare 100 euro ai carabinieri per non farsi appioppare una multa. Ma i carabinieri hanno rifiutato e hanno denunciato il camionista per istigazione alla corruzione. Il denaro è stato sequestrato. Un giorno no, per l’autostraportatore di origine straniera. E’ solo uno dei risultati conseguiti dai carabinieri della compagnia di Comacchio che nei giorni scorsi hanno portato avanti una serie di controlli. Il bilancio, sette denunce tra cui appunto l’istigazione alla corruzione. Poi non sono mancati gli automobilisti finiti nei guai per droga e guida in stato di ebbrezza. Nelle serate del 6 e 7 marzo scorsi, i carabinieri della Compagnia di Comacchio hanno attuato un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati e alla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il camionista ci prova. Soldi per evitare la multa. Ma rimedia una denuncia

Articoli correlati

Leggi anche: Apre un barattolo di funghi trifolati e ci trova dentro una blatta: la denuncia al Nas “per evitare che succeda ad altri”

“Mio padre aveva già pagato la multa, ma dopo 3 anni il Comune ha chiesto altri soldi”Francesca lo ripete più volte mentre parliamo al telefono: “Non è per i soldi, è una questione etica”.

Approfondimenti e contenuti su Il camionista ci prova Soldi per...

Argomenti discussi: Il camionista ci prova. Soldi per evitare la multa. Ma rimedia una denuncia; Camionista perde il controllo del Tir sull'autostrada A4 e si schianta nel fossato: elitrasportato in ospedale.