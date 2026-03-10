Il calendario dei negozianti e hobbiste di Vecchiazzano raccoglie oltre 2 mila euro per le scuole del quartiere

Il calendario dei negozianti e hobbiste di Vecchiazzano, giunto alla sua quinta edizione, ha raccolto oltre 2 mila euro destinati alle scuole del quartiere. L’iniziativa coinvolge attività commerciali locali e hobbisti, che hanno collaborato per sostenere le esigenze scolastiche. La vendita del calendario rappresenta un gesto di solidarietà che coinvolge l’intera comunità.

Per il quinto anno consecutivo, il Calendario dei Negozianti e Hobbiste di Vecchiazzano si conferma simbolo di solidarietà e impegno comunitario. L'iniziativa, ormai un appuntamento fisso nel quartiere, ha raccolto 2.247,19 euro che saranno interamente destinati a sostenere le attività delle scuole del territorio: la scuola d'infanzia Peter Pan, la scuola d'infanzia Primavera di Gesù e la scuola primaria Duilio Peroni. Il progetto, nato dalla...