Fast News Platform ha reso noto il calendario degli ospiti per il programma L’Approfondimento, che viene trasmesso ogni venerdì alle 19:30 ora di Madrid. La trasmissione si rivolge a un pubblico internazionale, con orari diversi per Buenos Aires, New York e Vancouver. La programmazione si estende fino al 10 luglio 2026.

Fast News Platform annuncia il calendario dei prossimi ospiti del programma L’Approfondimento, in onda tutti i venerdì alle 19:30 ora di Madrid (15:30 Buenos Aires, 13:30 New York, 10:30 Vancouver). Il palinsesto di marzo e aprile vede protagonisti personalità del mondo della musica, della scienza, dell’arte e della cultura: 13 marzo 2026 – il tenore Rocco Speranza. 20 marzo 2026 – l’agronomo Rosario Previtera. 27 marzo 2026 – il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli dell’Università degli Studi di Perugia. 3 aprile 2026 – il poeta Iwan Manzoni. 10 aprile 2026 – il critico d’arte Pasquale Lettieri. 17 aprile 2026 – lo storico dell’arte Fabio Marcelli dell’Università degli Studi di Perugia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il calendario degli ospiti dell’Approfondimento su Fast News Platform (fino al 10 luglio 2026)

Articoli correlati

Fast News Platform “L’Approfondimento”. Il programma fino all’8 maggio: ospiti d’eccellenza e dibattiti su cultura, arte e scienzaIn diretta ogni venerdì dalle 19:30 alle 20:30 su Fast News Platform il format culturale “L’Approfondimento”, dedicato all’attualità, all’analisi dei...

Fabio Marcelli ospite a “L’Approfondimento” su Fast News Platform il 17 aprileStorico dell’arte e ricercatore presso l’Università degli Studi di Perugia, Marcelli è professore aggregato di Storia dell’arte moderna e Storia...