Il calendario degli ospiti dell’Approfondimento su Fast News Platform fino al 10 luglio 2026
Fast News Platform ha reso noto il calendario degli ospiti per il programma L’Approfondimento, che viene trasmesso ogni venerdì alle 19:30 ora di Madrid. La trasmissione si rivolge a un pubblico internazionale, con orari diversi per Buenos Aires, New York e Vancouver. La programmazione si estende fino al 10 luglio 2026.
Fast News Platform annuncia il calendario dei prossimi ospiti del programma L’Approfondimento, in onda tutti i venerdì alle 19:30 ora di Madrid (15:30 Buenos Aires, 13:30 New York, 10:30 Vancouver). Il palinsesto di marzo e aprile vede protagonisti personalità del mondo della musica, della scienza, dell’arte e della cultura: 13 marzo 2026 – il tenore Rocco Speranza. 20 marzo 2026 – l’agronomo Rosario Previtera. 27 marzo 2026 – il Magnifico Rettore Massimiliano Marianelli dell’Università degli Studi di Perugia. 3 aprile 2026 – il poeta Iwan Manzoni. 10 aprile 2026 – il critico d’arte Pasquale Lettieri. 17 aprile 2026 – lo storico dell’arte Fabio Marcelli dell’Università degli Studi di Perugia. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
