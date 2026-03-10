Il bob è l' acconciatura della primavera ma il look della star in front row da Chanel rivela una metamorfosi profonda tra onde casual e lineamenti scavati

Alla sfilata di Chanel, la star in prima fila ha sfoggiato un nuovo caschetto che si distingue per lineamenti più scolpiti e onde meno definite rispetto al passato. La sua acconciatura, considerata simbolo della primavera, ha lasciato spazio a una trasformazione evidente tra onde casual e linee più nette, creando un look che cattura l’attenzione. La scelta dei capelli ha suscitato commenti tra gli appassionati di moda e bellezza.

A ddio onde e romanticismo. In prima fila alla sfilata di Chanel, Margot Robbie si è presentata con un nuovo caschetto. Orchestrando un cambio di paradigma estetico che profuma di rinascita, ma anche di una spigolosità inedita. L’immagine, distante anni luce dal press tour di Cime Tempestose, ha acceso immediatamente la discussione social. Margot Robbie irresistibile con il look Chanel ispirato alle brughiere di “Cime Tempestose” X Margot Robbie, il nuovo caschetto alla Paris Fashion Week. Il nuovo bob asimmetrico è una costruzione netta sospesa tra mento e clavicola, che abbraccia una modernità spigolosa. Un’esilità che buca l’obiettivo, spostando l’attenzione dai saloni di bellezza ai nuovi, discussi canoni della forma fisica hollywoodiana. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il bob è l'acconciatura della primavera, ma il look della star in front row da Chanel rivela una metamorfosi profonda tra onde casual e lineamenti scavati Articoli correlati Leggi anche: Il nuovo bob effortless di Margot Robbie da Chanel e gli altri beauty look delle star in front row alla Paris Fashion Week Leggi anche: Margot Robbie con un nuovo effortless bob da Chanel e gli altri beauty look delle star in front row alla Paris Fashion Week Tutti gli aggiornamenti su Il bob è l'acconciatura della primavera... L’acconciatura dell’estate è la treccia messy (come quella di Ilary Blasi)Ilary Blasi si sta godendo una romantica vacanza di coppia col suo compagno Bastian Muller. La conduttrice ha smentito il gossip della proposta di matrimonio, ma non ha escluso che un giorno i due ... fanpage.it Riviera Bob, il caschetto dell'estate 2025 sfila a Cannes. Dal red carpet al mercato è sempre chic ed eleva tutti i look. Parola di Zoey Deutch (foto)Riviera Bob, il caschetto versatile, che domina sul red carpet a Cannes 2025 ma che rende chic ogni look, come dimostra Zoey Deutsch al mercato Se avete amato il caschetto Biancaneve di moda questo ... vogue.it