Il Bayern Monaco spadroneggia a Bergamo | sei gol! Atalanta asfaltata

Bergamo. Un vecchio sport pubblicitario di una nota marca di pneumatici recitava "supremazia tecnologica tedesca". Slogan che calza a pennello per sintetizzare la serata di Bergamo. Il Bayern Monaco asfalta l'Atalanta, dominando in ogni singolo aspetto del gioco. Tecnico e tattico, fisico e mentale. Certi risultati nel calcio sono frutto anche dell'aleatorio, dell'episodico. Non stavolta. Il tabellone dello stadio espone un 1-6 anche difficile da definire. Che in Champions League si vede di rado, specialmente in un ottavo di finale, in trasferta. Ma c'è poco da recriminare anche di fronte a un passivo così ampio. Troppo più forti. Profondi all'organico, Sicuri dei propri mezzi, capaci di reagire in ogni situazione.