Dal 21 al 28 marzo si svolge a Busto Arsizio la 24esima edizione del BAFF, il BA Film Festival, che quest'anno rende omaggio ad Abel Ferrara. La manifestazione si svolge anche in alcune località vicine come Varese, Castellanza e Legnano, attirando appassionati e professionisti del settore cinematografico. La kermesse continua a rappresentare un appuntamento di rilievo nel panorama del cinema indipendente italiano.

Busto Arsizio (Varese), 10 marzo 2026 – È di nuovo tempo di BAFF. Dal 21 al 28 marzo torna a Busto Arsizio (con digressioni anche a Varese, Castellanza e Legnano), il BA Film Festival, giunto alla 24esima edizione. In preapertura, il 20 marzo al Cinema teatro San Giovanni Bosco, il già annunciato concerto di Mauro Ermanno Giovanardi: il leader dei La Crus, che dopo essere stato ospite del festival lo scorso anno, sceglie proprio Busto Arsizio e il suo festival cinematografico per inaugurare il tour del nuovo album solista “E poi scegliere con cura le parole”. In chiusura, il 28 marzo, in collaborazione con Eventi in Jazz, lo spettacolo di Sergio Rubini & Michele Fazio Trio, Sud, anticipato da una conversazione sulla lunga carriera da attore e regista e sui suoi primi passi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il BAFF 2026 omaggia Abel Ferrara. Busto Arsizio al centro del grande cinema per la 24esima volta

