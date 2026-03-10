Il 5 aprile torna a Torino Il Libro Ritrovato | il mercato della carta per gli amanti dei libri

Il 5 aprile a Torino si svolgerà nuovamente “Il Libro Ritrovato”, un evento dedicato agli amanti dei libri e della cultura cartacea. L’associazione Casa Malta organizza il mercato mensile, che si svolge nella città e attira appassionati di collezionismo e libri antichi. L’appuntamento offre spazio a espositori e collezionisti, creando un’occasione per acquistare e scambiare volumi di varia epoca.

Torna a Torino "Il Libro Ritrovato": il mercato della carta per gli amanti dei libri. L'associazione Casa Malta annuncia il consueto appuntamento mensile dedicato agli appassionati di libri, collezionismo e cultura cartacea. Domenica 5 aprile 2026, dalle ore 6.30 alle 18.00, sotto i portici di Piazza Carlo Felice e lungo Corso Vittorio Emanuele II, si terrà il mercato della carta "Il Libro Ritrovato". Come ogni prima domenica del mese, il centro cittadino ospiterà uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della lettura e del collezionismo. Tra le bancarelle sarà possibile scoprire e acquistare libri usati e antichi, rarità editoriali e volumi fuori catalogo, ma anche fumetti, francobolli, stampe e altri oggetti legati al mondo della carta.