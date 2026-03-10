Durante un controllo di routine sulla strada provinciale Amendola a San Valentino Torio, un uomo di 57 anni ha ignorato l’alt della municipale e ha ripreso la fuga a grande velocità, coinvolgendo vari comuni dell’Agro nocerino-sarnese. Dopo un inseguimento durato diversi chilometri, è stato arrestato.

Un controllo di routine sulla strada provinciale Amendola, a San Valentino Torio, si trasforma in un inseguimento ad alta velocità per diversi comuni dell'Agro nocerino-sarnese. Il protagonista è stato un 57enne di Sarno, che alla guida di una Opel Corsa, aveva ignorato l'alt della Polizia Locale di San Valentino Torio. Invece di accostare, il conducente aveva accelerato dirigendosi inizialmente verso Nocera Inferiore, per poi compiere una rischiosa inversione a U e puntare verso il centro abitato di Sarno. Attraverso una collaborazione tra polizia locale e carabinieri di Sarno, la corsa dell'uomo è terminata in località Voscone. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Ignora l'alt della polizia e fugge a tutta velocità per le vie di Spoleto sotto effetto di droga, arrestatoUna fuga rocambolesca per le vie di Spoleto si è conclusa con un arresto e diversi reati contestati: il soggetto, un giovane di 26 anni, è stato...

Follia a Livorno, non si ferma all'alt e fugge a gran velocità per le strade cittadine provocando un incidenteUn arresto e sequestro di sostanze stupefacenti: questo il risultato di un inseguimento avvenuto nella serata di domenica 25 gennaio a Livorno.

Altri aggiornamenti su Ignora l'alt della municipale e fugge a...

Discussioni sull' argomento Ignora l'alt della municipale e fugge a gran velocità, arrestato 57enne; Non si ferma all’alt e semina il panico in strada; Ercolano, alla guida senza patente e con la droga: nei guai 19enne di Torre del Greco; Fugge all’ alt In auto aveva 14 chili di droga.

Prato: fugge all’alt della polizia municipale e rischia di investire agente. Denunciato 40enneDurante un servizio di controllo della polizia locale a Prato un uomo è fuggito all'alt e si è dato ad una folle fuga tra le strade del Macrolotto Zero, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo ... firenzepost.it

IrpiniaTv. . Un 40enne ignora il braccialetto elettronico e dà la caccia alla ex armato di un coltello da 33 cm. Dopo una violenta colluttazione con gli agenti e il danneggiamento della Volante, l'uomo è stato arrestato. Era recidivo, aveva già picchiato la donna in - facebook.com facebook

Inceneritore, Gualtieri ignora i richiami Ue “Va oltre la neutralità climatica, ci spieghi”. @VinzBis x.com