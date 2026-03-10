Ieri in Campania | morte della giovane Jlenia il coltello nelle mani dell’assassino

Ieri in Campania si è verificato un episodio di cronaca che ha coinvolto la morte di una giovane donna. La vittima è deceduta durante un'aggressione avvenuta ad Avellino, dove un uomo armato di coltello ha colpito la giovane. Le forze dell'ordine sono intervenute sul luogo e stanno indagando sull'accaduto. La vicenda ha attirato l'attenzione dell'intera regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 9 marzo. Avellino – Restano confermati gli arresti domiciliari per il 40enne bloccato dagli agenti della Polizia di Stato ad Avellino mentre si era recato sotto casa dell’ex dopo averla minacciata al telefono di ucciderla. (LEGGI QUI) Benevento – Si è consegnato questa mattina ai carabinieri di Benevento Enrico Barone, condannato in via definitiva a otto anni di reclusione nell’ambito dell’inchiesta antidroga scattata in città nel 2010. L’uomo risultava irreperibile dal giorno della sentenza della Cassazione, pronunciata circa una settimana fa, che aveva reso definitive alcune delle condanne emesse nel processo nato dall’indagine condotta dalla Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: morte della giovane Jlenia, il coltello nelle mani dell’assassino Articoli correlati Morte di Commisso: cosa accade ora alla Fiorentina. Tutto nelle mani della moglie Catherine, che deciderà il futuroFirenze, 17 gennaio 2026 – Con la scomparsa del presidente Commisso, si apre adesso la partita sul futuro della Fiorentina. Ieri in Campania: dolore a Monteforte per la morte di CarmenTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, giovedì 15 gennaio 2026. Contenuti e approfondimenti su Ieri in Campania morte della giovane... Discussioni sull' argomento Morte di Domenico, la Fp Cgil: Accertare le responsabilità ma non perdere fiducia nel lavoro dei medici; Morte del piccolo Domenico, l'autopsia: Cuore sano al momento dell'espianto. Oggi i funerali; Morte di Domenico Caliendo, autopsia con 25 esperti: Cuore non lesionato; Armando Lupoli ucciso ad Arzano, secondo agguato in poche ore vicino Napoli: era fratello di affiliato a clan. Morte di Domenico, scambio di accuse tra Napoli e BolzanoOggi gli ispettori del Ministero della Salute in Alto Adige. Domani in Campania l'incidente probatorio. Rimpallo di responsabilità tra gli ospedali ... rainews.it Sono ripartiti ieri sera i corsi online per dirigenti dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, “ ”, con una nuova veste grafica. Collegati . L’incontro, curato dallo - facebook.com facebook #Milan, #Saelemaekers: "Contro #Dimarco guai perdere la concentrazione. Ieri grande vittoria di squadra" x.com