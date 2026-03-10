A Ibiza sono stati trovati in mare i resti di Thomas Grumer, un manager scomparso da circa nove mesi. La sua assenza aveva suscitato preoccupazioni e ricerche da parte di familiari e amici. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulle circostanze del ritrovamento o sulla causa della scomparsa. La vicenda resta aperta senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Chi era Thomas Grumer e perché si era trasferito a Ibiza?. Per nove mesi è stato solo un nome sospeso tra speranza e angoscia. Ora la tragica conferma: i resti trovati in mare a Ibiza appartengono a Thomas Grumer, il manager altoatesino di 42 anni scomparso nel giugno 2025. L’identificazione è arrivata attraverso il test del Dna, che ha messo fine a mesi di incertezza per la famiglia e gli amici. Ma la verità completa sulla sua morte resta ancora lontana. Grumer era originario di Bolzano e lavorava nel settore della ristorazione e dell’hotellerie. Un professionista abituato a spostarsi tra grandi destinazioni turistiche internazionali, con esperienze che lo avevano portato anche a Dubai e in strutture di alto livello. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ibiza, trovati in mare i resti di Thomas Grumer: il mistero del manager scomparso

