Iacolino protagonista dello sfascio va sospeso da tutti gli incarichi | reazioni durissime sull’inchiesta che scuote la sanità

Le autorità hanno deciso di sospendere da tutti gli incarichi il direttore generale del Policlinico di Messina, coinvolto in un’indagine della Procura di Palermo. La notizia ha portato a reazioni dure nel settore sanitario, mentre l’indagine giudiziaria riguarda presunti illeciti legati alla gestione della struttura. La vicenda sta scuotendo il mondo della sanità siciliana, con molti che chiedono chiarezza e responsabilità.

Il terremoto giudiziario che ha investito la sanità siciliana con l’indagine della Procura di Palermo su Salvatore Iacolino – neo direttore generale del Policlinico universitario di Messina – continua a provocare reazioni a catena. Ma mentre politica e sindacati chiedono chiarimenti e responsabilità, dal presidente della Regione Renato Schifani, chiamato direttamente in causa, si aspetta ancora una presa di posizione. Il caso è ormai noto: secondo gli investigatori Iacolino, per anni dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’assessorato regionale alla Sanità ed ex eurodeputato di Forza Italia, avrebbe messo a disposizione la propria rete di contatti per favorire l’imprenditore Carmelo Vetro, di Favara, già condannato per mafia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Un cuore in un box da mare: il trasporto che scuote l’inchiesta sulla morte di DomenicoUn contenitore di plastica, non sigillato, simile a quelli comunemente utilizzati per trasportare bevande al mare. Oggioni e tutti gli altri nomi, la grande conta degli indagati della maxi inchiesta sull’edilizia milaneseNel calendario astronomico della maxi inchiesta sulla mala edilizia nel capoluogo lombardo, il 2025 è stato l’anno della conclusione di un primo...