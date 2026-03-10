IA contro la plastica | mappa le isole in tempo reale

Un sistema di intelligenza artificiale ha iniziato a mappare le isole di plastica in mare in tempo reale, consentendo di monitorarne la posizione e prevederne lo spostamento entro ventiquattro ore. Questa tecnologia permette di seguire con precisione le aree più colpite dall’inquinamento marino e di aggiornare costantemente i dati sulle masse di rifiuti galleggianti. La novità mira a migliorare le strategie di intervento e gestione dei detriti di plastica negli oceani.

Un nuovo sistema basato sull’intelligenza artificiale sta trasformando la lotta contro l’inquinamento marino, permettendo di localizzare le isole di plastica in tempo reale e prevederne lo spostamento entro ventiquattro ore. Il progetto ADOPT, sviluppato dall’istituto svizzero EPFL, integra dati satellitari per offrire una soluzione concreta al problema dei detriti dispersi nelle correnti oceaniche. La tecnologia non si limita a osservare passivamente i mari, ma diventa uno strumento operativo per guidare le squadre di bonifica verso gli accumuli di rifiuti. La ricerca pubblicata su Nature Communications dimostra come l’algoritmo riesca a distinguere la firma spettrale della plastica dalla schiuma marina, superando i limiti delle osservazioni umane tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA contro la plastica: mappa le isole in tempo reale Articoli correlati Veneto: la mappa digitale per l’idrogeno in tempo realeUnioncamere del Veneto sta sviluppando una piattaforma GIS per guidare la transizione all’idrogeno nel contesto del progetto europeo H2CE. Meme generati da IA riscrivono le regole della propaganda politica in tempo realeNel 2026, la comunicazione politica negli Stati Uniti ha subito una trasformazione radicale: la Casa Bianca, guidata da Donald Trump, ha abbandonato...