IA agentica | l’Asia guida la nuova catena del valore globale

L’Asia sta assumendo un ruolo di primo piano nello sviluppo dell’intelligenza artificiale agentica, contribuendo a ridefinire la catena del valore globale. In questo processo, diversi paesi della regione stanno investendo in infrastrutture e tecnologie avanzate per sostenere questa transizione. Il fenomeno coinvolge aziende e istituzioni che si concentrano su innovazione e implementazione di sistemi intelligenti, segnando un passo importante nel settore tecnologico mondiale.

La transizione verso l'intelligenza artificiale agentica sta ridefinendo la catena del valore globale, con l'Asia che assume un ruolo centrale nello sviluppo infrastrutturale. Giancarlo Fonseca, Country Head Italy di Lombard Odier Investment Managers, evidenzia come i nuovi sistemi autonomi stiano già generando benefici finanziari tangibili per le aziende italiane che integrano queste tecnologie nei flussi di lavoro ad alto valore aggiunto. Mentre il mercato richiede risultati concreti dopo la fase iniziale di spesa in capitale, le prospettive indicano che il ritorno sugli investimenti diventerà strutturalmente positivo entro il 2027. Questo scenario apre la strada a un nuovo ciclo di investimenti più selettivi, guidati dalla sostenibilità dei rendimenti e dalla necessità di ridurre la dipendenza da tecnologie sviluppate all'estero. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - IA agentica: l'Asia guida la nuova catena del valore globale