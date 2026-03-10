IA a scuola | 11 classi 2 ore zero allarmismi

A Treviso, nell’Istituto Superiore Giorgi Fermi, vengono sperimentate tecnologie di intelligenza artificiale in 11 classi, con un totale di due ore dedicate. La scuola ha avviato un progetto senza annunci ufficiali o allarmismi, che coinvolge studenti e insegnanti in un percorso di introduzione alle nuove tecnologie. La presenza dell’IA nel percorso scolastico si svolge in modo discreto e progressivo.

Una nebbia fitta avvolge Treviso mentre, all'interno dell'Istituto Superiore Giorgi Fermi, si consuma una trasformazione silenziosa ma profonda. Tra gennaio e febbraio 2026, undici classi hanno accolto un percorso formativo dedicato all'Intelligenza Artificiale, coinvolgendo centinaia di giovani dai 14 ai 19 anni. L'iniziativa, promossa da PB Consulting e Gaia S.r.l. con il patrocinio del Comune, mira a trasformare l'IA da minaccia astratta in strumento pratico per la vita quotidiana. La professoressa Mara Berletti ha coordinato l'attività, garantendo che ogni incontro della durata di due ore non fosse una semplice lezione frontale, ma un laboratorio di pensiero critico.