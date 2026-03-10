I treni con più di 2 ore di ritardo per il terremoto in mare a 414 chilometri di profondità

Martedì 10 marzo, sulla rete ferroviaria che attraversa il nord di Napoli, si sono verificati numerosi ritardi superiori alle due ore a causa del terremoto nel golfo partenopeo, avvenuto a una profondità di 414 chilometri. Le linee ferroviarie sono state interessate da disagi e blocchi temporanei, creando disordine tra i passeggeri in transito nella zona.

Caos sulla rete ferroviaria dopo il sisma di magnitudo 5.9 nel golfo di Napoli. Disagi per chi viaggia: cancellazioni e ritardi sono dovuti ai controlli effettuati nella notte, come previsto quando c'è un terremoto che supera una certa soglia C'è caos sulla rete ferroviaria che attraversa il nord di Napoli stamattina, martedì 10 marzo, per il sisma nel golfo partenopeo. Una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nella notte tra lunedì 9 e martedì 10 marzo al largo del golfo di Napoli, in Campania. Il sisma è avvenuto poco dopo mezzanotte, alle 00.03. Secondo le stime disponibili, si è verificato in mare a una profondità di circa 414 chilometri. 🔗 Leggi su Today.it

