I topi sognano e ora possiamo intuire cosa Lo studio che pone le basi per entrare anche nella mente umana
Ricercatori inglesi hanno utilizzato l'intelligenza artificiale per tradurre gli impulsi elettrici della corteccia cerebrale dei topi in immagini video. Lo studio dimostra come i sogni dei roditori riflettano le loro percezioni visive, con le attività cerebrali che cambiano in base a ciò che vedono durante il sonno. La ricerca apre la strada a possibili applicazioni anche nell'analisi delle funzioni cerebrali umane.
Dei ricercatori inglesi attraverso l'IA sono riusciti a tradurre in video gli impulsi dell'attività elettrica nella corteccia cerebrale dei topi che cambiano a seconda di ciò che vedono durante il sonno. In pratica, la corteccia visiva riceve input grezzi dalla retina e li trasforma in una visione coerente del mondo. Lo studio ha implicazioni etiche che riguardano il benessere degli animali e anche l'eventuale applicazione su esseri umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
