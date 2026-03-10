I tifosi del Tottenham festeggiano l’esclusione di Vicario per il match degli ottavi di Champions

I tifosi del Tottenham hanno accolto con entusiasmo la decisione di escludere Vicario dall’elenco dei portieri disponibili per la partita degli ottavi di Champions. La scelta ha portato a un cambio di portiere in casa Tottenham, suscitando reazioni tra i supporter della squadra. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media sportivi, concentrando l’attenzione sulla modifica nella rosa dei portieri.

"> Il Cambio di Portiere in Casa Tottenham. Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham Hotspur, ha recentemente attirato l’attenzione durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur FC e Manchester United FC, tenutasi il 16 febbraio 2025 allo stadio Tottenham Hotspur di Londra. Durante la partita, Vicario ha applaudito i tifosi, un gesto che riflette il suo spirito di squadra anche in un periodo difficile. (Foto di Justin SetterfieldGetty Images) Il portiere della nazionale italiana è stato escluso dall’undici titolare per il primo incontro degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, una scelta dell’allenatore Igor Tudor, ex tecnico della Juventus. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

