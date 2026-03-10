I tifosi del Tottenham festeggiano l’esclusione di Vicario per il match degli ottavi di Champions

I tifosi del Tottenham hanno accolto con entusiasmo la decisione di escludere Vicario dall’elenco dei portieri disponibili per la partita degli ottavi di Champions. La scelta ha portato a un cambio di portiere in casa Tottenham, suscitando reazioni tra i supporter della squadra. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media sportivi, concentrando l’attenzione sulla modifica nella rosa dei portieri.

Il Cambio di Portiere in Casa Tottenham. Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham Hotspur, ha recentemente attirato l'attenzione durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur FC e Manchester United FC, tenutasi il 16 febbraio 2025 allo stadio Tottenham Hotspur di Londra. Durante la partita, Vicario ha applaudito i tifosi, un gesto che riflette il suo spirito di squadra anche in un periodo difficile. (Foto di Justin SetterfieldGetty Images) Il portiere della nazionale italiana è stato escluso dall'undici titolare per il primo incontro degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, una scelta dell'allenatore Igor Tudor, ex tecnico della Juventus.