I segreti nascosti della ’nostra’ cupola

Un giornale ha iniziato a svelare alcuni dettagli relativi ai lavori di costruzione della cupola dell’Umiltà, un progetto che fino a ora era poco conosciuto. Sono stati resi noti aspetti del cantiere e delle procedure adottate, offrendo una nuova prospettiva su una parte della costruzione che rimaneva avvolta nel mistero. La pubblicazione si concentra su fatti e dati relativi ai lavori in corso.

Un giornale che racconta alcuni aspetti di cantiere della costruzione della 'nostra' cupola dell'Umiltà fino ad oggi sconosciuti, perché sconosciuto lo era anche quell'antico giornale. Poi accade che durante normali operazioni di riordino di fondi bibliotecari – questo nello specifico è quello della famiglia de' Rossi, alla Forteguerriana – possano emergere documenti ignoti, per qualche motivo sfuggiti a una normale catalogazione. Così è stato nella fattispecie per questo giornale di cantiere o meglio " Giornale della muraglia de la Madonna de l'umiltà ", grazie alla meticolosità di Elena Vannucchi, socia della Società Pistoiese di Storia Patria solita orientarsi al meglio negli archivi storici pistoiesi.