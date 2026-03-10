I Rockets tornano dal vivo con Some Other Space Some Other Live! e brani mai eseguiti prima

Domenica 15 marzo l’House of Rock di Rimini ospiterà il concerto dei Rockets, band di space rock nota a livello internazionale. La serata fa parte del tour 2026 e vedrà la band esibirsi dal vivo con brani mai eseguiti prima, tra cui anche il nuovo album “Some Other Space, Some Other Live!”. La data rappresenta un'occasione unica per ascoltare la band in un contesto dal vivo.

Farà tappa domenica 15 marzo all’House of Rock di Rimini il tour 2026 dei Rockets, la storica band dello space rock internazionale. Composto da Fabrice Quagliotti (tastiere), Rosaire Riccobono (basso), Gianluca Martino (chitarra), Dan Quarto (batteria) e Fabri Kiarelli (voce), il gruppo torna dal vivo portando sul palco i grandi successi della propria carriera insieme ad alcuni brani del repertorio mai eseguiti prima dal vivo. Il tour accompagna l’uscita dell'album “Some Other Space, Some Other Live!”, pubblicato il 20 novembre 2025. Il disco raccoglie l’energia e l’atmosfera dei concerti che hanno segnato il ritorno della band sui palchi italiani ed è disponibile in edizione numerata in triplo vinile e doppio cd. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

