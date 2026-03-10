I ’Riformisti’ scaldano il clima elettorale

I ’Riformisti’ stanno intensificando la loro attività politica in vista delle elezioni amministrative previste tra un anno. La loro strategia coinvolge i centristi e i sostenitori di Carlo Calenda e Matteo Renzi, con incontri e iniziative pubbliche per rafforzare la presenza sui territori. La mobilitazione si concentra sulla costruzione di alleanze e sulla diffusione dei loro messaggi tra gli elettori.

Si scalda con i centristi e i simpatizzanti di Carlo Calenda e Matteo Renzi il clima elettorale in vista delle elezioni amministrative che si terranno fra un anno. La nascita dell’associazione ’ Riformisti per Cesenatico ’ sta interessando molto le forze politiche. I fondatori hanno l’ambizione di porsi come una nuova forza politica liberale e progressista, il cui obiettivo è intercettare i consensi di coloro che non concordano a pieno sulle azioni della sinistra, ma nemmeno su quelle a destra. "Il nostro scopo – dicono i fondatori –, è quello di tradurre i principi in proposte concrete, per contribuire con metodo democratico a determinare l’indirizzo politico del Comune di Cesenatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

