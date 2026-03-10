I racconti della cordigliera reggina | la narrativa che celebra il territorio

Nella sala Trisolini della Città Metropolitana si è tenuta la presentazione del volume

A Reggio Calabria il Circolo Rhegium Julii ospita la presentazione del libro di Antonino Falcomatà tra letteratura, poesia e impegno ambientale Evento letterario di grande partecipazione si è svolto nella sala Trisolini della Città Metropolitana: il Circolo culturale Rhegium Julii ha ospitato la presentazione del volume" I racconti della cordigliera reggina" di Antonino Falcomatà. La serata ha visto la presenza di poeti, scrittori e appassionati di letteratura e ambiente, uniti dall’interesse per la valorizzazione del territorio attraverso la parola scritta. La giornalista e scrittrice Ilda Tripodi ha evidenziato come il libro sappia... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

