I Peccatori – il film di Ryan Coogler candidato agli Oscar mescola dramma storico e horror

Il film I Peccatori, diretto da Ryan Coogler, è stato candidato a ben 16 premi agli Oscar, il numero più alto mai raggiunto nella storia degli Academy Awards. La pellicola combina elementi di dramma storico e horror, attirando l’attenzione per il suo impatto nel panorama cinematografico. La candidatura ha stabilito un nuovo record, rendendo il film uno dei protagonisti principali della prossima stagione di premiazioni.

Con Michael B Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Jack O'Connell, Wunmi Mosaku, Jayme Lawson, Omar Benson Miller e Delroy Lindo nel cast, la pellicola intreccia horror, dramma e fantathriller, dando vita a un racconto potente e estremamente stratificato.

