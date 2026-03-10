I medici di famiglia non visitano più a domicilio chiedono foto e sfornano diagnosi come pizze | la segnalazione

Un nuovo rapporto segnala che molti medici di famiglia smettono di visitare i pazienti a domicilio, chiedendo invece foto e fornendo diagnosi rapide. La situazione riguarda chi non può recarsi in ambulatorio e si affida alle cure domiciliari, che spesso vengono negate. La denuncia evidenzia una crescente distanza tra medici e pazienti, con il rischio che le visite a domicilio siano sempre meno frequenti.

Povero quel malato che non può recarsi presso lo studio del medico di famiglia, perché il medico non verrà mai a visitarlo a casa. Sembra di rivedere il famoso film di Alberto Sordi "Il medico della mutua", che visitava per telefono. Oggi con le nuove tecnologie chiedono foto e pretendono di sfornare diagnosi come pizze napoletane. Non voglio fare nomi, ma i soggetti a cui mi riferisco si riconosceranno sicuramente e spero si vergognino. Immagino che non tutti i colleghi si comportino in tale maniera. Rimango, comunque, a disposizione della Asl di Viterbo per eventuali provvedimenti da intraprendere nei confronti dei medici di famiglia in questione.