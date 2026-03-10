La serie I Love LA, creata e scritta da Rachel Sennott, è stata rilasciata negli Stati Uniti a novembre ed è diventata rapidamente uno dei titoli più discussi della fine del 2025. La storia si concentra su una coppia aperta e il loro modo unico di vivere le relazioni. Dopo mesi di attesa, il pubblico ha potuto finalmente seguire le vicende di questo prodotto seriale.

Era da mesi che aspettavo di vedere I Love LA. La prima serie scritta e ideata da Rachel Sennott ( Shiva Baby 2020, Bodies Bodies Bodies 2022, Bottoms 2023) è uscita negli Stati Uniti a novembre, diventando subito uno dei prodotti seriali più chiacchierati e interessanti della fine del 2025. In Italia invece è arrivata il 13 gennaio, con il lancio della nuova piattaforma streaming HBO Max. Come ha raccontato Sennott in diverse interviste I Love LA ha preso forma, con l'ironico titolo, innanzitutto dalla sua personale esperienza da figlia della East Coast – cresciuta nel Connecticut, ha studiato a NYU –, che nel 2020 si è dovuta trasferire a Los Angeles.

© Gqitalia.it - I Love LA ha un modo suo e unico in tutto, coppia aperta inclusa

