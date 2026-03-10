La serie I Love LA, ideata e scritta da Rachel Sennott, è stata rilasciata negli Stati Uniti a novembre e da allora ha attirato molta attenzione. La produzione si distingue per il suo stile e approccio unico, inclusa la rappresentazione di coppie aperte. Da mesi l’attesa per il debutto era alta, e ora il pubblico può seguire le sue prime puntate, che hanno subito suscitato discussioni.

Era da mesi che aspettavo di vedere I Love LA. La prima serie scritta e ideata da Rachel Sennott ( Shiva Baby 2020, Bodies Bodies Bodies 2022, Bottoms 2023) è uscita negli Stati Uniti a novembre, diventando subito uno dei prodotti seriali più chiacchierati e interessanti della fine del 2025. In Italia invece è arrivata il 13 gennaio, con il lancio della nuova piattaforma streaming HBO Max. Come ha raccontato Sennott in diverse interviste I Love LA ha preso forma, con l’ironico titolo, innanzitutto dalla sua personale esperienza da figlia della East Coast – cresciuta nel Connecticut, ha studiato a NYU –, che nel 2020 si è dovuta trasferire a Los Angeles. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - I Love LA ha un modo suo e unico in tutto, coppia aperta inclusa

Articoli correlati

Compie 15 il gatto Larry: il vero e unico inquilino fisso di Downing street che ha accolto (a suo modo) i “grandi del mondo”Compie 15 anni Larry, il gatto adottato da Cameron che ha visto passare nella residenza ufficiale ben sette Primi ministri britannici.

The bankrupt girl gave a male model an IOU after a one-night stand, but repaid it with herself.

Contenuti e approfondimenti su I Love LA ha un modo suo e unico in...

Discussioni sull' argomento I Love LA ha un modo suo e unico in tutto, coppia aperta inclusa; Da Forli' a Molfetta: la voce appassionata di Cosmo Sancilio, scrittore e custode delle sue radici; Daryl Hannah: La serie Love story piena di falsità, ma le bugie vivono online per sempre; Love is a gangster | Con Lunedì, Tutti Fenomeni supera l’ironia per fare spazio ai sentimenti.

The Legend of Love @Yaroslavna Kuprina @Bolshoi Theatre Batyr Annadurdyev - facebook.com facebook

I love a good bookshop. This is a bookshop and then some . Libreria Acqua Alta,Venice. x.com