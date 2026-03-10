I consorzi di bonifica | La storia e la crisi climatica ci dicono di investire

Il 12 marzo alle 19, in tutta Italia, le idrovore e gli impianti idraulici si illumineranno di tricolore, in segno di speranza e unità. I consorzi di bonifica sottolineano come la storia e la crisi climatica rendano indispensabili investimenti nel settore. Con questa iniziativa, si intende anche trasmettere un messaggio di pace, considerando le reti idriche un patrimonio da proteggere.

«Ora che le reti idriche sono un inumano bersaglio di guerra, sarà soprattutto un messaggio di pace, quello affidato alle idrovore, ma anche agli impianti idraulici, che torneranno ad illuminarsi di tricolore, in tutta Italia, giovedì 12 marzo prossimo dalle ore 19.30». A precisarlo è Francesco Vincenzi, presidente di Anbi (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), nel presentare la spettacolare iniziativa nata per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei soggetti decisori sulla necessità di avviare urgentemente piani strategici, determinanti per la vita, nonché lo sviluppo del Paese come quelli infrastrutturali e di manutenzione del territorio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

