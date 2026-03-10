I Carabinieri hanno individuato un bunker in Aspromonte, nascosto dietro una parete che si confondeva con l’ambiente circostante. Il nascondiglio, protetto da una botola a scomparsa, è stato costruito in cemento armato e si trova in una zona isolata. L’area è stata perquisita e il bunker è stato messo sotto sequestro.

Un vano nascosto dietro una parete, invisibile a un primo sguardo, protetto da una botola a scomparsa e realizzato in cemento armato per garantire solidità e riservatezza assoluta. È quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Bianco nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio di San Luca (Reggio Calabria). L’operazione, condotta con il supporto dei militari dello Squadrone Eliportato «Cacciatori» di Vibo Valentia, ha portato all’individuazione all’interno di un’abitazione privata ancora in costruzione, di un bunker completamente nascosto. L’accesso era abilmente mimetizzato in una parete... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - I Carabinieri scoprono un bunker in Aspromonte

Articoli correlati

I Carabinieri scoprono un arsenale in AspromonteIl sequestro è avvenuto nel territorio del Comune di Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, in un’area particolarmente isolata e...

Controllano abusi in casa in costruzione e scoprono bunker segreto dietro il muro: il videoLa scoperta dei carabinieri a San Luca, in Calabria, durante un servizio di controllo del territorio per contrastare episodi di illegalità nella...

News - Locride, scoperto bunker segreto dietro una parete. Cosa nasconde davvero questa… 10/3/2026

Contenuti utili per approfondire Carabinieri scoprono

Temi più discussi: Carabinieri scoprono discarica clandestina nella piana di Gioia Tauro, 15 denunce e sequestri; Rubano in una villa e tentano la fuga su un'auto attrezzata come un mezzo civetta con sirene e lampeggianti: tre arresti; Biella, aggredisce la figlia e nasconde un’arma in casa: 49enne arrestato; Fermato per un controllo, gli scoprono 600 grammi di hashish: arrestato un 26enne.

Pronti a far arrivare droga e cellulari ai detenuti usando un drone. I carabinieri li scoprono e arrestanoErano pronti a far arrivare ai detenuti droga e cellulare usando un drone, ma il piano è fallito. I carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta hanno arrestato tre persone, un uomo di 29 anni ... blitzquotidiano.it

Giovane ubriaco litiga con la madre, arrivano i Carabinieri e scoprono hashish: denunciatoSegnalato un altro ragazzo trovato con cocaina Nel comune di Sarnano i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tolentino sono intervenuti presso un'abitazione a seguito di dissi ... youtvrs.it

Naro, sospesi i lavori al Carmine: i Carabinieri del NIL scoprono gravi violazioni della sicurezza Gli ispettori avrebbero elevato un'ammenda di circa diecimila euro e una sanzione amministrativa di circa altri diecimila euro. I lavori potranno riprendere solo dop - facebook.com facebook

Carabinieri scoprono discarica abusiva e lavoratori in nero a Masainas. Denunciato un imprenditore agricolo di 53 anni #ANSA x.com