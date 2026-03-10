I carabinieri scoprono 11 operai fantasma sospesa l' attività di un laboratorio tessile

Fabbrica fuorilegge a San Martino in Spino: fioccano denunce e sanzioni a seguito dell'ispezione. Operai controllati con telecamere abusive Nella giornata di ieri, un mirato controllo ha portato alla luce una situazione di grave e diffuso sfruttamento lavorativo all'interno di una ditta di confezioni tessili situata nella frazione di San Martino in Spino. L'operazione è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, che si è mosso su precise indicazioni e con il fondamentale supporto logistico e operativo delle Stazioni dell'Arma di San Martino in Spino e di Mirandola. Nel mirino dei militari è... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lavoro nero al 30% in un’azienda tessile di Mariano Comense: sospesa l’attività

Aggiornamenti e contenuti dedicati a carabinieri scoprono

Temi più discussi: Fermato per un controllo, gli scoprono 600 grammi di hashish: arrestato un 26enne; Carabinieri scoprono discarica abusiva e lavoratori in nero a Masainas; Biella, aggredisce la figlia e nasconde un’arma in casa: 49enne arrestato; Maxi coltivazione di marijuana in casa a Sellia Marina: sequestrate serre, 2.000 semi e un chilo di droga.

Carabinieri scoprono discarica abusiva e lavoratori in nero a MasainasUna discarica abusiva, lavoratori in nero, furto di energia elettrica in un'azienda agricola. ansa.it

Testimoni a processo: quattro carabinieri scoprono di essere indagati per tentata estorsioneI militari avevano effettuato l'intervento su richiesta del direttore di un hotel di lusso di Sestri Levante perché un uomo lamentava il furto di un orologio da 10mila euro ... genovatoday.it

Naro, sospesi i lavori al Carmine: i Carabinieri del NIL scoprono gravi violazioni della sicurezza Gli ispettori avrebbero elevato un'ammenda di circa diecimila euro e una sanzione amministrativa di circa altri diecimila euro. I lavori potranno riprendere solo dop - facebook.com facebook

Carabinieri scoprono discarica abusiva e lavoratori in nero a Masainas. Denunciato un imprenditore agricolo di 53 anni #ANSA x.com