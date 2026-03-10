Hub urbani a Longiano raggiunto il numero di adesioni per presentare la candidatura alla Regione

A Longiano, il progetto degli hub urbani sta avanzando, con il numero di adesioni che ha raggiunto la soglia richiesta per la presentazione ufficiale alla Regione. L’iniziativa coinvolge diverse parti della comunità e si prepara a essere formalizzata nelle prossime settimane. La candidatura sarà quindi sostenuta ufficialmente, segnando un passo importante nel percorso di sviluppo del progetto.

"Il fatto di aver già raggiunto il numero necessario di adesioni dimostra che molte attività hanno compreso il valore di questo percorso e vogliono esserne parte" Il percorso per la candidatura degli hub urbani di Longiano prosegue con un importante risultato: sono già stati raggiunti i numeri di adesioni necessari per presentare la candidatura alla Regione. L’amministrazione comunale ringrazia tutte le attività economiche e i proprietari di immobili che hanno scelto di aderire e di credere in questo progetto di valorizzazione del territorio, dimostrando attenzione e partecipazione verso il futuro delle nostre aree urbane. “Siamo molto... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

