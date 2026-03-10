Homo faber liuteria minuta | aperitivo talk e concerto a Tollo

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Homo Faber, il format dedicato all’incontro tra musica e artigianato, torna con un nuovo appuntamento dove precisione, raffinatezza e ricerca si uniscono al suono della chitarra. L'appuntamento è per venerdì 13 marzo, alle ore 19, a Feudo Antico, in contrada San Pietro 25, a Tollo. A esibirsi sarà il duo chitarristico formato da Leonardo Chiulli e Valentina Silvestris, con musiche di Bellinati, De Falla, Piazzolla e Chiulli.Ci sarà inoltre la maestra liutaia Carolina Venturin (in arte Liuteria Minuta), che guiderà alla scoperta del lavoro artigianale e dei segreti della costruzione e decorazione degli strumenti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

